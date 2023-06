Servizio navetta per andare al mare ancora gratuito

Dal prossimo fine settimana prende il via il servizio navetta estivo per il collegamento dei parcheggi periferici con il lungomare nord di Fontespina. Il trasporto in spiaggia sarà garantito dall’Atac gli ultimi due fine settimana di giugno e poi dal primo luglio al 27 agosto tutti i giorni, nelle fasce orarie comprese tra le 8 e le 13 e le 15 e le 20. Il costo del trasporto ammonta a 12.108 euro per il bilancio comunale, ma è gratuito per gli utenti.

Si tratta di una opportunità che da anni viene offerta ai bagnanti che hanno la possibilità di lasciare la macchina nei parcheggi distanti dalla spiaggia per poi utilizzare i bus navetta per raggiungere il mare evitando il problema della sosta ed evitando di congestionare il traffico lungo la litoranea.