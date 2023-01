"Servono interventi e progetti per combattere il degrado"

Il degrado e la scarsa manutenzione delle periferie sono i nodi dolenti dell’amministrazione comunale che sul tema riceve molte sollecitazioni non solo dai cittadini e dalle forze politiche di minoranza, ma anche dal gruppo di maggioranza. "Vivere Recanati" nella sua nota di fine anno ha chiesto maggior impegno proprio sul decoro della città, le manutenzioni, il taglio dell’erba, la cura di parchi e giardini. Un tema oggetto in questi giorni anche di un’articolata interrogazione dei consiglieri Simone Simonacci e Pierluca Trucchia di Fratelli d’Italia che chiedono che l’amministrazione rediga "un preventivo e un cronoprogramma per un serio intervento di rifacimento e manutenzione straordinaria della rete stradale delle periferie del territorio comunale con interventi che siano efficaci nel lungo periodo". I consiglieri, infatti, lamentano che le manutenzioni, sino ad oggi effettuate, "si sono rivelate essere soltanto delle soluzioni temporanee e inefficaci. Nello specifico, i millantati interventi altro non sono che delle toppe di catrame o ghiaia che riteniamo inadeguati e l’amministrazione si limita a riempire buchi se e quando lo ritiene opportuno senza rispondere a una reale esigenza del cittadino". In particolare Fratelli d’Italia punta il dito sulla necessità di una "immediata manutenzione ordinaria di tutte le strade comunali delle frazioni di Bagnolo, Santa Croce, contrada Saletta, contrada Sant’Agostino, contrada Duomo, contrada Addolorata e Montefiore", senza tralasciare di sottolineare "lo stridente contrasto tra l’inazione e l’abbandono delle periferie per 13 lunghi anni e dall’altro lato la rapidità con cui questa amministrazione ha deciso il sacrificio economico non indifferente per la città accendendo un mutuo di circa 3 milioni e 300mila per lo stadio Tubaldi".