"Servono parcheggi per bici e moto"

"Pochi parcheggi per le moto". È l’appello di un tolentinate, Stefano Gisbussi, ma anche di altri suoi concittadini che si trovano a far fronte ai limitati posti a disposizione, tra l’altro spesso occupati dalle auto e il rischio di multe per i motociclisti aumenta perché, di conseguenza, a volte si trovano costretti a parcheggiare fuori posto. "Cambiano le amministrazioni, ma i veicoli a due ruote rimangono poco considerati – aggiunge un amico di Gisbussi –. I parcheggi per le moto in centro storico sono praticamente un miraggio considerando l’esiguità e l’incuranza di coloro che vi parcheggiano le auto (non sanzionate in tal caso), al contrario delle moto che invece -fuori dagli appositi spazi provocando intralcio- vengono multate per divieto di sosta. In centro storico si contano solo due posti in piazza Madama per moto e scooter, spesso occupati da un’Ape, tre in piazza della Libertà vicino a Palazzo Sangallo e due vicino la farmacia. Con i cantieri post-sisma capita di dover fare una sorta di corsa a ostacoli per passare". Va detto che Gisbussi non ha preso multe, ma altri suoi "colleghi" sì. Un problema sentito non solo dai bikers (i motociclisti) ma d’estate un po’ da tutti coloro che tirano fuori dal garage motorini e scooteroni. Gisbussi lancia quindi una proposta: "Dalla piazza principale a palazzo Europa non ci sono parcheggi per moto, mentre ad esempio vie come Laura Zampeschi o la pedonale via della Pace potrebbero ospitare un paio di posti. Sarebbe anche un modo per ridurre il traffico automobilistico e incentivare cittadini e turisti ad andare e tornare in centro". La pista ciclabile è rimasta un sogno irrealizzato e forse irrealizzabile, di quel che ne rimane si vedono poche tracce spesso con auto parcheggiate a farne corredo. "Le bici, apparentemente più fortunate, hanno a disposizione una rastrelliera da una decina di postazioni che però ogni tanto "migra" in posti dove arreca meno fastidio – aggiunge un altro cittadino –, ad esempio di recente l’ho vista vicino alle fronde, in piazza Martiri di Montalto. Inoltre non è adatta alle bici moderne, dato che non è possibile lasciare il veicolo in sicurezza (si può fissare solo la ruota anteriore e quelle dotate di dischi sono più a rischio per un’eventuale collisione con la struttura di ferro).