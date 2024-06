Servono vigili del fuoco: "Rischi e poco personale"

Il numero dei vigili del fuoco è ridotto all’osso. E c’è preoccupazione ora che l’estate è cominciata e, con essa, aumenta il rischio di incendi boschivi. Senza contare le calamità naturali, purtroppo sempre più frequenti e disastrose, e gli interventi di soccorso come gli incidenti stradali. "Due interventi urgenti possono diventare un problema proprio per la carenza di personale", ha spiegato il coordinatore regionale Vigili del Fuoco, Renato Ripanti. Al Comando di Macerata la situazione è analoga a quella che si registra in tutte le Marche. "Il personale operativo e amministrativo ridotto all’osso con una carenza di circa il 20% in tutta la Regione – si legge in una nota diffusa dal coordinamento Fp Cgil Marche –. Questo significa che, in ogni comando, nelle Marche, viene soppressa ogni giorno una squadra di soccorso di 5 unità. Gli orari di lavoro sono massacranti e, in caso di incidenti rilevanti, considerando la carenza di personale, non sono possibili i necessari cambi sugli interventi".

"Nel maceratese la situazione è la stessa di altri comandi regionali – ha spiegato Ripanti – tenendo conto che Macerata e Ascoli, ad esempio, sono ancora zone sismiche e dunque è autorizzato il richiamo in straordinario di qualche unità. Nonostante questo la situazione è allarmante. Ci sono le ferie da fare, ci sono quei corsi di formazioni che il personale deve svolgere e c’è il discorso delle unità che vanno in pensione. Numericamente si va in negativo e va considerato che per un vigili del fuoco che va in pensione ne arriva uno che non ha esperienza e deve essere formato per un lavoro complesso come è quello del vigile del fuoco. Inoltre, c’è il problema degli autisti. L’amministrazione sa quante persone usciranno per pensionamento ed era necessario prima assumere personale. Ora che andiamo verso l’estate la situazione si fa ancora più complessa, con un aumento degli interventi di soccorso, in un sistema già in affanno".

Nella nota diffusa da Fp Cgil Marche si legge anche che "non c’è possibilità per il personale di effettuare i previsti re-training esponendo così i lavoratori ad enormi rischi, trovandosi per lo più in caso di infortunio anche senza nessuna copertura assicurativa perché i vigili del fuoco non rientrano nel sistema assicurativo Inail. Un paradosso per un lavoro pieno di rischi. Inoltre, non è previsto nessun riconoscimento di malattie professionali, i dispositivi di protezione individuali sono insufficienti e procedure di decontaminazione inesistenti completano un quadro disastroso sotto il profilo della salute e sicurezza".