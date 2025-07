Sessanta artisti tra dipinti e sculture. Ecco il premio città di Montecosaro

Sessanta artisti provenienti da diciotto paesi in venti giorni di esposizioni. Da domenica al 26 luglio, il complesso agostiniano e il Teatro delle Logge ospiteranno la quattordicesima edizione del "Premio Città di Montecosaro, internazionale di Arti visive", una iniziativa promossa dal Centro d’Arte e cultura "Verum", curata dalla professoressa Marianna Jurcova e da Mauro Giampieri con il patrocinio di Comune, Istituto della Cultura Slovacca all’Ambasciata Slovacca a Roma Regione Marche e Provincia di Macerata. L’esposizione riguarda principalmente pittura e scultura con opere che spaziano dall’arte figurativa all’astrazione in un "crocevia di linguaggi, culture e poetiche che dialogano nel segno dell’incontro", dicono gli organizzatori. Tra gli ospiti d’onore, ecco Vittorio Menditto, artista tetraplegico che realizza le sue opere attraverso un caschetto adattato alla testa. Vi saranno anche il fotografo Giuseppe Di Caro, l’avvocata criminologa Luana Campa, la storica dell’arte Maria Teresa Eleuteri, il poeta Luca Piermartiri, l’attrice Francesca Nicosia, la ballerina e acrobata Mariana Taneva, il cantautore Alessandro Pellegrini e la performer Manuela Recchi con l’associazione Dragonfly. In mostra: Arena Stefania, Baglioni Manuel, Blomroos-Heininen Mari, Capozucca Roberto, Cocetta Rosa, Consalvo Giovanni, Corallini Moreno MOCO, De Freitas Adelaide, Firinaiu Gianni, Forsdahl Lina, Frank-Weinelt Brigitta, Gibertoni Barca Francesco, Gisperg Elisabeth, Grassetti Sandro, Haapala Hannu, Harfmann Christine, Jagodová Anna, Kaiserlis Ioannis KaiZer, Kelemenová Nada, Klimczuk-Tabit Natalia, Knuuttila Mari, Kuborium, Lackner Anna, Lagren Leila, Lee Jaimy, Leocata Davide, Lopes Anna Maria, Lubbers Nicole, Luzi Paolo, Marasà Mario, Martino Tina, Mayer Snjezana, Menditto Vittorio, Mentzel Sabine, Mikkila Paula, Mlyniec Anna, Modenese Roberto, Morelli Federico, Morgioni Raffaele, Neric Aleksandra, Nessling Sabine, Petrini Romina, Romagnoli Maria Luisa, Schmitt Romana, Schouten Clare, Seiler-Schl?emmer Judith, Siemens Irina, Vasiliki Magga, Vitellozzi Franco, Volkmann Rebecca, Wagner Karola, Wiewiorowska Lidia, Wong Susanna.

Francesco Rossetti