Sessanta presepi pasquali all’Auditorium di San Francesco

Taglio del nastro per la nuova rassegna dei presepi pasquali ‘La passione di Cristo’. L’iniziativa, a cura della Pro Loco di Civitanova alta, è partita domenica e sarà in piedi fino al 7 aprile, all’Auditorium San Francesco, dove ci sono circa sessanta realizzazioni di espositori "provenienti anche dall’Abruzzo. Alcuni di questi presepi – spiega il presidente della Pro Loco Aldo Foresi – sono stati esposti persino in Vaticano. Perciò, siamo fieri di aver realizzato una simile iniziativa, che probabilmente rappresenta un unicum in Italia".

I manufatti riproducono le scene della Processione, l’Ultima cena, la Crocefissione e molto altro, per una rassegna, promossa in collaborazione con il Comune, che segue quella dei presepi natalizi, per la quale si è registrato un notevole successo. Anche in questa occasione, protagonista è la famiglia Broglia di Civitanova alta, molto legata alla realizzazione di presepi. All’inaugurazione hanno partecipato anche gli assessori comunali Ermanno Carassai e Roberta Belletti.

Gli orari di visita sono i seguenti: la mostra sarà accessibile giovedì, venerdì e sabato dalle 15 alle 19 e dalle 21-30 alle 23.30, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, lunedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, sabato 6 e domenica 7 aprile dalle 15.30 alle 19.30.

Francesco Rossetti