Sessantamila euro per riqualificare il parco giochi di via dei Velini

Il Comune di Macerata si è aggiudicato il finanziamento di circa 60mila euro relativo al fondo per l’inclusione delle persone con disabilità della Regione Marche, che ha come obiettivo la riqualificazione e il completamento di un’area verde con giochi per bambini. Il Comune ha presentato il progetto "Insieme si gioca" che prevede la riqualificazione dell’area verde con parco giochi situata in via dei Velini in prossimità dello stadio Helvia Recina.

"Un ringraziamento ai tanti Uffici (Ambiente, che ha curato il progetto, Politiche Europee, Scuola e Sport e Servizi Sociali) per aver lavorato in sinergia e aver ottenuto un altro finanziamento importante per Macerata che promuove un progetto volto all’integrazione delle persone con disabilità e alla riqualificazione e rigenerazione di un’area verde comune", ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli.

Obiettivi del bando della Regione sono la promozione di attività sportive e ludico-ricreative nel parco creando spazi di condivisione dedicati; rendere praticabile lo sport a tutti come strumento di salute fisica, psichica e di socialità; l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di ulteriori occasioni di sviluppo di una città più inclusiva.

L’intervento prevede la riqualificazione dell’area verde (percorsi, pavimentazione antitrauma, panchine, luci), l’acquisto e l’installazione di giochi inclusivi e il rifacimento della pavimentazione del campo da basket. Hanno sostenuto il progetto diverse associazioni cittadine che gravitano attorno all’Helvia Recina: Atletica Avis Macerata, Scherma Asd, Asd Yfit Macerata, "Youth Fitness", Associazione bocciofila e Heaven beach.

re. ma.