Sessantamila euro per sistemare il Coc

Montecassiano è tra i Comuni assegnatari del bando Pr-Fesr 2021-2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale), destinato al potenziamento delle strutture operative di Protezione civile e alla messa in sicurezza delle aree di accoglienza in caso di calamità. Il finanziamento assegnato è di 60.000 euro. Grazie a questo contributo, sarà realizzato l’adeguamento del Centro operativo comunale (Coc) con sede in via Don Ernesto Cingolani. Il progetto prevede: la realizzazione di una sala radio separata dalla sala riunioni, per garantire operatività autonoma e continua delle comunicazioni; l’installazione di luci di emergenza; la creazione di una linea elettrica di backup, collegata sia a un gruppo di continuità (Ups) da acquistare, sia al gruppo elettrogeno di emergenza già in dotazione; l’adeguamento dell’intero impianto elettrico alle nuove esigenze di sicurezza; l’installazione di un sistema di condizionamento dedicato alle due sale del Coc.

Contemporaneamente, saranno eseguiti interventi in tre aree di emergenza previste dal piano di Protezione civile: area 5 (parcheggio via Don Milani), 9 (parcheggio Z.I. Villa Mattei), 14 (parcheggio Piazzale Kelebia). Le aree 5 e 9 sono già classificate come aree di ricovero, impermeabilizzate e idonee all’installazione di 41 container per una capacità di accoglienza complessiva di 489 persone. L’area 14 verrà trasformata in area di ricovero. I lavori previsti riguarderanno la predisposizione degli impianti idrico, elettrico e fognario. "È un passo concreto verso un sistema di Protezione civile più efficiente, moderno e capace di rispondere prontamente a ogni emergenza", commenta il sindaco Leonardo Catena.