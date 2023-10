Sessant’anni tra i trasporti: "Ragazzi, non abbattetevi"

Sessant’anni fa, nel 1963, due giovani intraprendenti autisti, Umberto Traini e Giuseppe Torresi fondarono la "Traini&Torresi", diventata una rinomata ditta di trasporti italiana, con oltre una trentina di filiali concentrate nel centro nord, tra Milano, Torino, Vigevano e Firenze in primis, ma anche nella capitale Roma. Direzione generale e stazione di partenza degli inconfondibili tir nel quartiere Risorgimento di Civitanova, alle spalle del Bar Milan, tuttora attivo sulla statale 16 Adriatica. La ditta divenne il simbolo del boom economico di Civitanova negli ultimi 40 anni del Novecento, immortalata anche nel film un "Poliziotto scomodo" di Stelvio Massi, che diresse gli attori Maurizio Merli e la splendida Olga Karlatos. Traini è stato anche presidente della Civitanovese, pilotata da Osvaldo Jaconi, che nel 1982-1983 vinse il campionato salendo in C1. Con i rossoblù ha giocato anche Flavio Torresi, figlio di Giuseppe.

Purtroppo l’amato presidente e imprenditore Traini perse tragicamente la vita in un fatale incidente stradale in autostrada, in un giorno di nebbia. Ma l’amico e socio Torresi non si perse d’animo e continuò l’impresa con molta sagacia, spendendosi come un padre anche per i giovani figli di Umberto, che parteciparono alle ulteriori tappe di sviluppo dell’azienda. Per l’inaugurazione della filiale di Roma familiari e dirigenti in Sala Nervi con Giovanni Paolo II. Nonostante la "Traini&Torresi" non esista più ormai dal 2008, Giuseppe Torresi (90 anni il prossimo 6 dicembre) – che è sempre rimasto in contatto con i suoi ex dirigenti, impiegati ed autisti – ha voluto invitarli sabato nella meravigliosa Villa Maggiori, settecentesca dimora elpidiense del Marchese Alessandro, raffinato studioso e collezionista d’arte, dove è attivo il ristorante Il Castellano. Due settimane fa vi si è svolta la tappa fermana del Festival del giornalismo, con collegamento in diretta del direttore del Corsera Luciano Fontana.

"Da Milano, Bologna, Firenze, Pescara e Roma sono arrivati in 35 – ha detto Torresi – perché siamo rimasti legati da profondi sentimenti di amicizia e di rispetto anche quando l’impresa ha cessato di operare. Abbiamo ricordato i decenni migliori dell’Italia, sotto il profilo della crescita economica e sociale e culturale, quando la ’sfiducia’ attuale nessuno sapeva cosa fosse, tutti guardavamo avanti con ottimismo ed entusiasmo. Ai giovani dico: non abbattersi, imparare un mestiere, impegnarsi, inventare e cimentarsi nell’impresa". Tra i presenti anche il professor Giuseppe Ascani, già sindaco di Morrovalle, membro del Cda del Banco Marchigiano, curatore di un libro sulla famiglia Torresi, di cui molti esponenti hanno fatto fortuna in Argentina.

Ennio Ercoli