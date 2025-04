Sessualità e autoerotismo, mostra di Giampieretti

Da dopodomani al 26 aprile gli spazi dell’Ecomuseo Villa Ficana ospiteranno "Pussycat", la mostra personale di Maria Giampieretti, giovane illustratrice e fumettista nata a Jesi nel 2003. Nel progetto due illustrazioni a colori e un fumetto in bianco e nero, accomunati dal tema della condizione femminile, dell’autoerotismo e della sessualità repressa; tutto con uno stile grafico volutamente semplice in opposizione al contenuto esplicito delle opere. Taglio del nastro dopodomani alle 17, la mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero da martedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 15 alle 19. L’esposizione rientra nell’ambito di "Atterrati! Call for art", un’iniziativa che promuove l’espressione artistica e il dialogo interculturale, offrendo ad artisti italiani e internazionali la possibilità di esporre le proprie opere in un contesto unico come l’Ecomuseo. Info www.ecomuseoficana.it, Facebook e Instagram di Atterrati – Call for Art; museovillaficana@gmail.it, tel. 0733 470761. Durante il periodo della mostra sarà possibile partecipare a visite guidate del Borgo, alla scoperta dell’architettura in terra cruda e della storia dell’ottocentesco borgo maceratese.