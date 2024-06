Sesta edizione del Phoenix Festival. Da Rose Villain alle sigle dei cartoni animati

Pochi giorni e "la fenice risorgerà", per la sesta edizione del Phoenix Festival, evento musicale tra i più attesi del territorio. Quest’anno a fare da artisti centrali saranno i ragazzi del Teenage Dream party venerdì e Rose Villain, artista fresca di Sanremo e di un successo con il suo nuovo album, domenica 7 luglio. Il tutto è accompagnato da tanta altra musica, area cibo e bevande e tante sorprese. Nato negli anni successivi al sisma del 2016 da un gruppo di ragazzi per riportare aggregazione giovanile nel territorio camerte, il Phoenix Festival è stato creato dal Movimento Giovanile Panta Rei e negli anni ha portato dai Pinguini Tattici Nucleari e la Bandabardò fino ai Coma_cose, Lo stato sociale e i Bnkr44 lo scorso anno. O

rganizzato dalla stessa associazione studentesca Panta Rei e dalla storica associazione Musicamdo, con il patrocinio del Comune e dell’Università di Camerino, che sono partner ufficiali dell’evento.

"Ringraziamo l’amministrazione e la struttura comunale per tutto l’aiuto costante che continuano a darci ogni anno, - afferma la presidente di Panta Rei, Rebecca Ciciani - come l’Università di Camerino che crede in noi come associazione studentesca ed in questo evento che attrae giovani e studenti da ormai sei edizioni. Con il bando per le attività culturali di Unicam questo festival continua la sua corsa". Per il Phoenix 2024 la novità sarà il Teenage Dream in programma il 5 luglio, un format che sta conquistando il cuore di migliaia di giovani con date da tutto esaurito, per ragazzi e anche famiglie tramite uno show che è un mix di canzoni pop di inizio millennio, sigle di cartoni e anche della Disney.