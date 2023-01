Sestili: "Ditta subito sollecitata a intervenire"

"La Provincia temporaneamente, per ovviare ai disagi, ha fornito dei termoconvettori e non delle stufette volanti per riscaldare le aule". La consigliera provinciale Laura Sestili spiega il lavoro fatto dall’ente in queste settimane all’ex Quadrilatero DI Tolentino. "Capisco il disagio dei ragazzi e del personale docente nel fare lezione in una struttura temporanea, come oramai noto scelta in attesa della costruzione del nuovo polo scolastico, di cui tra l’altro è stato recentemente approvato il progetto definitivo – prosegue Laura Sestili -. Ma da parte della Provincia non c’è stata mai trascuratezza, tanto che non appena ci è stato segnalato, all’inizio di dicembre, il guasto a una delle quattro pompe di calore, l’ufficio tecnico ha provveduto a contattare subito la ditta per ordinare i pezzi di ricambio. Nel frattempo le aule 9, 10 e 11 del settore arancio dell’atrio 8 del liceo scientifico sono state dotate di termoconvettore". La Sestili aggiunge un altro particolare per dimostrare l’impegno dell’Amministrazione provinciale e con la speranza che la questione venga meglio inquadrata nel suo complesso: "A seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato questa mattina (ieri per chi legge, ndr) dagli ingegneri della Provincia, però, è risultato che nelle tre aule con i termoconvettori (accesi a 19 gradi) erano aperte le finestre perché all’interno c’era troppo caldo, mentre in altre tre aule del liceo classico è stato verificato che erano rimasti addirittura spenti. Per quanto riguarda le infiltrazioni d’acqua dal tetto, anche in questo caso, è stato immediatamente fatto un sopralluogo per controllare l’entità del danno e la Provincia si occuperà di sistemarlo, salvo poi contattare il proprietario dei locali a cui spetta la manutenzione ordinaria. Con il dirigente scolastico Donato Romano c’è stata sempre la massima collaborazione e un’interlocuzione costante per risolvere insieme eventuali problemi – conclude Laura Sestili -. Dispiace leggere ancora continue polemiche strumentali, fatte ad arte da qualcuno, che non fanno altro che danneggiare un’ottima scuola, importante per la crescita della città e dei Comuni limitrofi".