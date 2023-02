Sestili: "Il referendum sullo spostamento delle classi non è fattibile"

"Sappiamo che il referendum è la più alta forma di democrazia e saremo noi i primi a voler coinvolgere i cittadini nelle decisioni che verranno prese ma, in questo caso, la proposta non è fattibile perché gli enti si muovono sulla base di atti amministrativi, in piena aderenza a quanto previsto dalla legge". Così Laura Sestili, consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, interviene sulla proposta avanzata da Forza Italia e Lega di Tolentino di indire un referendum popolare sull’eventuale spostamento di dieci classi del liceo classico dall’ex Quadrilatero all’ex Orfanotrofio. "Allo stato rimane fermo l’investimento già programmato, e in larga parte già finanziato, relativo al polo unico scolastico da realizzarsi in località contrada Pace – aggiunge la Sestili –, la cui progettazione è da tempo completata e si sta per avviare la gara pubblica per l’affidamento dei lavori. Per quanto riguarda l’ex Orfanotrofio ad oggi non abbiamo a disposizione un quadro chiaro relativamente alle verifiche sulla vulnerabilità sismica e sui pareri richiesti per la sicurezza dell’edificio, così come non risulta una formale richiesta di spostamento da parte del Comune di Tolentino. Da mesi – conclude la consigliera – la Provincia sta lavorando per trovare la migliore soluzione per garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e Ata".