Sesto e Luigia a braccetto da cinquant’anni Festa a Corridonia per l’inossidabile coppia

Nozze d’oro per Sesto Verdicchio e Luigia (conosciuta da tanti come Luisa) Brasca. L’inossidabile coppia, di Corridonia, cinquant’anni fa si è detta sì per sempre. "Nonostante gli alti e bassi della vita, siete rimasti fedeli a quelle promesse. Tanti auguri, vi vogliamo bene", è la dedica da parte dei figli Emanuele e Sara e dell’intera famiglia. Sesto, 76 anni, agricoltore (e camionista in pensione) si dà ancora molto da fare in campagna; Luigia, 72 anni, aveva una macelleria e ora si dedica alla casa e ai suoi cari. La coppia si è sposata a San Claudio, dove domani rinnoverà le promesse matrimoniali. Sesto e Luigia si amano ora come allora. Auguri anche dal Carlino!