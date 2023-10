"Set cinematografico a Villa Buonaccorsi a Potenza Picena: nessuno sapeva niente"

"Nessuno può entrare a Villa Buonaccorsi, peccato che là dentro è stato allestito un set cinematografico, senza che la popolazione ne sapesse qualcosa. Il Comune, la Regione e il Ministero della Cultura si devono vergognare". Lo afferma Francesco Cingolani, presidente dell’associazione Villae, che torna a fare polemica sulla villa settecentesca di Potenza Picena, comprata all’asta nel 2021 dallo Stato, ma ancora rimasta chiusa per via dei lavori di messa in sicurezza nel giardino all’italiana. "Finalmente, dopo due lunghissimi anni di chiusura, la nostra amata Villa Buonaccorsi ha riaperto i suoi cancelli – ha scritto ironicamente sui social Cingolani -, ma solo per un esclusivo set cinematografico. Da venerdì, la celebre Villa, bene prezioso acquisito dal popolo italiano nel 2021, è diventata il palcoscenico di un film. Il popolo? Ah, non è stato invitato né informato".

Inoltre, Cingolani sottolinea che in questi giorni "i cancelli di Villa Buonaccorsi si aprono, ma non per noi cittadini che ci siamo impegnati per anni e che abbiamo pagato l’acquisto e stiamo pagando i lavori di manutenzione. Le associazioni? Non sanno nulla. E quei progetti di rivalorizzazione europei? Quando sono stati vinti, hanno chiuso i cittadini fuori dai cancelli. Il 17 ottobre – aggiunge Cingolani - avremo l’opportunità di chiedere spiegazioni direttamente al ministro Gennaro Sangiuliano a Porto Potenza (a meno che questo annuncio del Comune non sia stata l’ennesima presa in giro per tutta la comunità)". Ma la conclusione del presidente dell’associazione Villae è davvero dura: "Comune, Regione e Ministero vergognatevi! È ora di esigere trasparenza, inclusività e partecipazione". Il Comune, da noi interpellato, ha poi spiegato che non è stato avvisato delle riprese in corso, in quanto la gestione della villa è adesso in mano alla Sovrintendenza.