Settantesimo anniversario del Soccorso alpino: 211 interventi nelle Marche nel 2024

Il Soccorso alpino e speleologico ieri ha compiuto settant’anni di attività. Settant’anni di impegno, solidarietà e passione. Quest’anno, nelle Marche, i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) hanno effettuato 211 interventi per ora (non sono inclusi in questo numero quelli in cui è intervenuto l’elisoccorso, dato fornito a fine anno dalla sanità regionale).

La stazione di Macerata finora nel 2024 ha registrato 36 interventi (sempre delle squadre di terra), in lieve aumento rispetto al 2023, quando erano stati contati 34. Francesco Gargano a gennaio inizia il suo sesto anno come capo stazione di Macerata, dopo tre anni come vice. In pratica è nel settore da 12 anni, di cui nove ai vertici. Lui e i colleghi amano questo lavoro perché permette di "aiutare persone in difficoltà". Ma hanno un sogno: una professionalizzazione del Soccorso alpino riconosciuta a livello statale. Al pari degli altri Corpi.

Gargano, quali interventi avete effettuato quest’anno?

"Tra i servizi, 16 sono stati in aiuto di chi aveva smarrito il sentiero, 14 per interventi tecnico-sanitari per il recupero di qualcuno che si era fatto male, 4 per incidenti sui sentieri con moto (enduristi), uno per recuperare il cane di un cacciatore e un falso allarme. Poi ci sono anche le giornate di formazione e le attività richieste dal Soi (Sala operativa integrata) della Protezione civile regionale ad esempio in caso di alluvione".

Quali sono le criticità principali da affrontare?

"Siamo pochi e non riusciamo a trovare persone che possano entrare a far parte della squadra. Vengono richieste capacità ben precise per superare la selezione d’ingresso. La base per diventare soccorritore include infatti un livello piuttosto avanzato. La conoscenza della montagna deve essere a 360 gradi, bisogna sapersi arrampicare con piccozza e ramponi, saper sciare; non a caso, quando si presenta la domanda, bisogna allegare il curriculum alpinistico degli ultimi due anni. Poi si passa alle selezioni e al corso per diventare tecnico con determinati esami. Come Corpo siamo ben strutturati, abbiamo la scuola per medici, cinofili e tecnici. Manca però il personale".

Purtroppo tante persone non affrontano ancora la montagna in sicurezza…

"I nostri appelli a dotarsi di abbigliamento e attrezzatura consoni sono continui, oltre a una buona conoscenza del territorio e dei suoi sentieri. Cerchiamo di sensibilizzare attraverso i social e con giornate dal vivo sulla sicurezza; a gennaio è previsto l’appuntamento "Sicuri in montagna" sulla neve. In base alle condizioni meteo sceglieremo tra Pintura di Bolognola e Frontignano di Ussita. Collaboriamo con il Cai (Club alpino italiano) per i corsi. Inoltre da sei anni porto avanti un progetto nelle scuole, dalle elementari fino all’università".

Cosa le piace di più del suo lavoro?

"A me, come a tanti altri colleghi, poter aiutare le persone in difficoltà in montagna. Siamo l’unico Corpo specializzato a fare questo. Ogni istruttore, anche quando si toglie la divisa, è un alpinista e conosce tutti i rischi".

Cosa manca?

"Farebbe la differenza una professionalizzazione riconosciuta dallo Stato. Noi non siamo dipendenti dello Stato, ma una sorta di liberi professionisti. Tolti i tecnici dell’elisoccorso, che vengono pagati dalla sanità, e le schede di rimborso spese, non c’è uno stipendio, come invece viene riconosciuto agli altri Corpi".