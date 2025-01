Sette anni dal delitto di Pamela: cerimonia ai giardini Diaz

Macerata, 30 gennaio 2025 – A sette anni dall’anniversario della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa il 30 gennaio del 2018, questa mattina, ai giardini Diaz di Macerata, c’è stata la cerimonia di commemorazione, promossa dall’Amministrazione comunale.

La cerimonia si è aperta con la piantumazione di una camelia bianca vicino alla targa posizionata quattro anni fa in ricordo della ragazza. Dopo il momento di preghiera del vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, alla presenza delle autorità il sindaco Sandro Parcaroli ha voluto testimoniare “la vicinanza della città a Pamela Mastropietro e alla sua famiglia”.

La cerimonia in ricordo della 18enne ai giardini Diaz

“Abbiamo deciso di posizionare ai giardini Diaz - ha detto Parcaroli – una camelia per dare un messaggio: davanti alla violenza di chi distrugge noi piantiamo una nuova vita. Un ringraziamento alle istituzioni per la loro partecipazione che ci permette di esprimere, insieme e in maniera sentita, vicinanza alla famiglia di Pamela; che il suo ricordo possa generare speranza nel solco dei valori positivi della vita”.

Dopo il saluto della presidente del Consiglio delle Donne di Macerata Lorella Benedetti, che ha ribadito l’impegno delle istituzioni affinché “questi fatti non accadano mai più”, il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Francesca D’Alessandro ha sottolineato che i “giardini Diaz rappresentano un luogo simbolo di vita cittadina frequentato ogni giorno da tantissimi giovani e, oggi, il pensiero va a Pamela e a tutti i nostri ragazzi ricordando non solo la violenza di quanto avvenuto ma ribadendo il dovere delle istituzioni di attenzionare i nostri figli con serietà e impegno. Abbiamo una grande responsabilità perché i nostri ragazzi si sentono sempre più smarriti e fragili”.

Al termine della cerimonia, in collegamento telefonico, ha portato la sua testimonianza anche Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro che ha chiesto di ricordare la ragazza “anche davanti alla palazzina di via Spalato (dove è stata uccisa; ndr) facendo anche lì una benedizione”.