"Sette anni dopo il terremoto vediamo una luce in fondo al tunnel"

"Ricordo ancora la nuvola di polvere e il sapore delle macerie del 30 ottobre 2016. Dopo sette anni, pensavamo di stare un po’ meglio ma, finalmente, ora vediamo una luce in fondo al tunnel. Case in ricostruzione, il 50% delle pratiche sisma (private) già decretate per l’avvio dei lavori". Il sindaco Alessandro Gentilucci ripercorre i sette anni dalla scossa più forte. E lancia un appello per l’istituto comprensivo "Mons. Paoletti". "È stato fondamentale ripartire dalla scuola: quando abbiamo riaperto la materna, nel 2017, soltanto tre bambini iscritti – prosegue –, l’anno scorso erano 25 e quest’anno ben 29. Non a caso abbiamo scelto di riportare le scuole nel centro storico del paese, con il campanile alle spalle, per rinforzare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità. Anche per questo è importante mantenere la presidenza (e l’autonomia) del Mons. Paoletti (che comprende diversi Comuni tra i più devastati dal sisma, come Valfornace, Muccia, Visso, Fiastra)". La proposta di accorpamento e fusione del Mons. Paoletti con il Betti di Camerino "è stata bocciata dalla Provincia". "Confidiamo anche nella buona politica della Regione", aggiunge Gentilucci. Il sindaco ha poi evidenziato l’aumento delle presenze turistiche grazie al Percorso delle Acque. "Siamo diventati attrattivi – conclude –. Lo testimonia anche la lunga lista per riassegnare le Sae".

l. g.