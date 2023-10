Sette appuntamenti con il dialetto

"Lu scallalettu", "La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla", "Da giovedì a giovedì", "Il candidato", "Care amiche", "Lu vaùlle" e il gran finale con lo spettacolo di tradizioni popolari e la premiazione delle compagnie. È la dodicesima edizione del festival "Dialettiamoci", che inizierà sabato e terminerà domenica 17 dicembre. Sette appuntamenti, ma soprattutto il ritorno al neo riaperto teatro comunale di Caldarola. Il cartellone è stato presentato ieri nel corso di una conferenza, in Comune, dal presidente della compagnia teatrale Valenti Fabio Macedoni, affiancato dagli amministratori dei 5 Comuni (Caldarola, vicesindaco Carla Budassi per Belforte, sindaco Massimiliano Micucci per Camporotondo, sindaco Giuseppina Feliciotti per Cessapalombo e Silvia Pinzi per Serrapetrona), a partire dal padrone di casa, il sindaco Luca Maria Giuseppetti. "In scena spettacoli che tirano su il morale, regalano allegria e spensieratezza – ha detto quest’ultimo – e la comunità ne ha bisogno. Anche per questo ho accelerato la riapertura del teatro". "La ricostruzione deve essere anche sociale – ha aggiunto la collega Pinzi –. Siamo sulla strada giusta". Sono intervenute le varie compagnie protagoniste (rappresentate da Luisella Tamagnini, Roberta Staffolani, Rita Papa, Maria Cristina Perticarari, Gabriele Mancini e Loredana Ottavini), il segretario della Uilt Marche Quinto Romagnoli e, fra le aziende sponsor, Nazzareno Ortenzi de l’Oro della Terra, il quale ha dichiarato: "Abbiamo a cuore questa rassegna e la sosteniamo sin dall’inizio. Un’iniziativa identitaria, amata dal pubblico". Sabato 4, alle 21.15, si parte con la Filodrammatica Piorachese in "Lu scallalettu" (regia di Luisella Tamagnini); sabato 11, alla stessa ora, la Compagnia Lucaroni di Mogliano porta "La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla" di Pietro Romagnoli (che cura anche la regia); domenica 19, alle 17.15, Il Focolare (Villa Musone di Loreto) interpreta "Da giovedì a giovedì" (regia di Rita Papa); sabato 25, alle 21.15, è la volta delle Dieci Donne Mamme Matte di Camerino con "Il candidato" (regia Alberto Pepe). Domenica 3 dicembre, alle 17.15, L’Alternativa di San Severino presenta "Care amiche" (regia di Maria Cristina Perticarari); sabato 9 dicembre, alle 21.15, La Nuova di Belmonte Piceno "Lu vaùlle" (regia di Gabriele Mancini). Finale domenica 17 dicembre, alle 17.15 con canti e musiche eseguite da Marco Meo e Lu Trainanà. Alle 9, sempre a teatro, convegno sul dialetto con Agostino Regnicoli.Info e prenotazioni 3357681738.

Lucia Gentili