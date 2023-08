Sette attività cittadine a Civitanova avranno nuovi dehors: ok del Comune

Proliferano dehors, la giunta autorizza sette attività ad occupare lo spazio pubblico con tavoli e sedie. Approvate tutte le nuove richieste presentate al Comune con l’ok alla società Lepretti Snc (gazebo in via Piermanni al posto dello spazio destinato a sei parcheggi), al ristorante Molo 74 in corso Dalmazia (duetre parcheggi), alla Gft Service in via Matteotti (un parcheggio), alla Sultan Grill House in corso Umberto I (due parcheggi), alla Maka enoteca di via Nettuno (due parcheggi) alla Do.ri Srl di via Orazio (due parcheggi) e alla Locanda sul Mare sul litorale nord, per un percorso pedonale destinato a disabili all’interno e dell’area adibita a parcheggio davanti al locale, dove l’attività ha ottenuto spazio per mettere tavoli e sedie.