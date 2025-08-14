Sette campionesse per il Palio dei Pontili

Palio dei Pontili a vela e Sgombro d’Oro, domenica e lunedì torna nel porto cittadino l’edizione 2025 organizzata da ’Il Madiere’, in onore del Patrono San Marone.

Molte le novità; la prima riguarda la regata, che si tinge di rosa con la partecipazione di sette atlete plurititolate: Maria Giulia Cicchinè, Cecilia Belletti, l’ex campionessa del mondo Alina Iuorio, Cristiana Monina, Benedetta Cruciani, Carolina Netti e Greta Verdini.

Accanto alle gare, dal 14 al 20 agosto, la Palazzina Liberty ospiterà una mostra dedicata alle attività del Circolo nautico ’Il Madiere’, un percorso fotografico e documentale che racconterà la storia, le iniziative e la passione che animano il sodalizio civitanovese.

Il programma prende il via domenica alle 18 con il sorteggio degli atleti presso la Palazzina Liberty Lido Cluana.

Successivamente le atlete rientreranno al porto, accompagnate dalla banda cittadina: qui ogni associazione festeggerà l’atleta prescelta.

Lunedì, alle 6, inizierà la gara dello Sgombro d’Oro, a cui parteciperanno quarantadue atleti. Nel pomeriggio, regata spettacolo degli Optimist, e alle 16 l’evento clou dell’iniziativa, con la regata del Palio dei Pontili, seguita alle 18 dalle premiazioni al Club Vela.

"Siamo orgogliosi – ha sottolineato il presidente de ’Il Madiere’ Piergiorgio Balboni – di presentare questa edizione, resa importante dalla partecipazione di grandi campionesse, affiancate dalla mostra alla Palazzina Liberty, un valore aggiunto che renderà l’evento ancora più speciale. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e a far conoscere le nostre tradizioni marinare".

L’edizione 2025 è stata presentata da Piergiorgio Balboni, dal componente del direttivo Carlo Sopranzi e dal coordinatore dell’evento Oscar Monina, insieme al sindaco Fabrizio Ciarapica, all’assessore allo Sport Claudio Morresi e al consigliere Roberto Pantella.

Lorena Gentili