Sette direttori per migliorare la cultura

Sette direttori di rete, a sostegno si altrettante aggregazioni di istituti e luoghi della cultura delle Marche. È il progetto voluto dal settore beni e attività culturali della Regione, presentato ieri in conferenza dall’assessore alla cultura Chiara Biondi, con la dirigente del settore Daniela Tisi, il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e a Michele Lanzinger, presidente di Icom Italia (in collegamento). Presenti anche i rappresentanti degli enti pubblici riconosciuti quali soggetti capofila delle aggregazioni dei luoghi della cultura (musei e pinacoteche, aree archeologiche, biblioteche, archivi, centri studi, teatri ecc.). Ovvero, per la nostra provincia, il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco e il vicesindaco di San Severino Vanna Bianconi. Tra le sette aggregazioni culturali selezionate, coinvolte nel progetto, ci sono: il Comune di San Severino in qualità di soggetto capofila de "Una rete museale per una narrazione di comunità" con i Comuni di Castelraimondo, Pioraco, Sefro; il Comune di San Ginesio, soggetto capofila della rete "Le città visibili. Percorsi artistici integrati nei luoghi culturali di Gualdo, San Ginesio e Tolentino". Monte San Martino invece è coinvolto nell’aggregazione in cui è capofila Montalto delle Marche (Ascoli). Sono stati individuati come beneficiari dei contributi destinati al sostegno delle aggregazioni, attraverso l’inserimento della figura professionale del "direttore di rete". La selezione dei candidati avverrà per titoli, proposta progettuale e colloquio. L’arco temporale per il conferimento dell’incarico va dal 1 maggio 2023 al 31 dicembre ‘24, con la possibilità del rinnovo di un’altra annualità in caso di assegnazione di ulteriori fondi. Gli avvisi stanno per uscire. "Quella del direttore di rete è una figura innovativa, che si affaccia per la prima volta nel mondo delle professioni culturali e museali in Italia", ha spiegato l’assessore regionale Biondi. Il direttore sarà una figura manageriale per valorizzare al meglio le strutture; si occuperà di organizzazione, gestione, promozione, cercando anche di intercettare risorse. Il tutto, a partire dalla legge sui borghi.

Lucia Gentili