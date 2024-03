Sette giorni d’azione contro il razzismo. Due appuntamenti sull’"afrofobia"

"Afrofobia? Ma cosa è", questo il titolo che accompagnerà le due iniziative in programma mercoledì 20 e sabato 23 marzo a Macerata organizzate da Anolf Marche e Acsim, per la ventesima edizione della "Settimana d’azione contro il razzismo" promossa dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. "L’afrofobia – spiegano gli organizzatori – è la paura del diverso, è il pregiudizio, la discriminazione o il razzismo percepito o reale nei confronti delle persone e delle culture dell’Africa. Come antidoto servono percorsi di formazione interculturale e sul razzismo, proprio su questo sono stati realizzati dei laboratori con le classi II E e IV A dell’Ipsia Corridoni di Corridonia, sempre sensibile a questi temi".

Mercoledì 20 alle 9, nell’aula Confucio di palazzo Ugolini in corso Cavour 2, sarà presentato il libro "Afrofobia razzismi vecchi e nuovi" di Mauro Valeri. L’autore, scomparso nel 2019, ricostruisce le metamorfosi del razzismo. Con il professor Edoardo Barberis dell’Università di Urbino, parleranno di afrofobia Udo Enwereuzor, esperto di razzismo, e la professoressa Tatiana Petrovich Njegosh, referente dell’Università di Macerata per l’interculturalità. Roberto Bortone dell’Unar ricorderà la figura di Mauro Valeri.

La seconda iniziativa è in programma il 23 alle 9 nell’aula verde del Polo Pantaleoni, in via della Pescheria Vecchia. Il professor Marcello Maneri e il professor Fabio Quassoli, curatori del libro "Un attentato "quasi terroristico"", con la professoressa Natascia Mattucci, prorettrice welfare Unimc, ci riporteranno ai tragici fatti del 2018, quando a Macerata Luca Traini (foto) aprì il fuoco dalla sua auto su un gruppo di persone di origine africana, ferendone sei. Perché un attentato terroristico, è stato derubricato a "gesto di un folle" o a una conseguenza del "problema immigrazione"? Perché la comunità nazionale non si è riconosciuta nei valori costituzionali della non-violenza, dell’antifascismo e dell’antirazzismo? La conclusione dei lavori è affidata a Maria Ilena Rocha, presidentessa nazional Anolf. La cittadinanza è invitata a partecipare.