Sette incontri per parlare di transizione ecologica: "L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza"

Da marzo, l’amministrazione comunale di Civitanova, in collaborazione con l’associazione “Marche a rifiuti zero” (organizzazione di volontariato attiva nel settore della tutela e valorizzazione ambientale, operativa nelle province di Ascoli, Fermo e Macerata), terrà una serie di incontri dal titolo: “Civitanova verso la transizione ecologica”. "Questi incontri – spiega Roberta Belletti, che si occupa dell’assessorato alla Transizione ecologica – avranno l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche ambientali inerenti la transizione ecologica ma, soprattutto, di offrire una riflessione consapevole e una visione trasversale sul tema della sostenibilità". Il programma, ancora in via di definizione, sarà strutturato su sette giornate totali che vedranno coinvolti gli organi di governo e le pubbliche amministrazioni, le società che erogano i servizi pubblici locali, i soggetti che erogano formazione e gli enti del terzo settore. "Si parlerà di tematiche – prosegue la Belletti – quali la mobilità, le energie rinnovabili, le comunità energetiche, la pianificazione del territorio, la promozione dell’economia circolare e dell’agricoltura sostenibile. E’ nostra volontà – conclude l’assessore – stimolare un dibattito volto a mettere a confronto le strategie dei soggetti che verranno coinvolti, per delineare un percorso condiviso verso la transizione ecologica".