Sette lavoratori in nero. Maxi multa al ristorante

Sette giovani sono stati sorpresi a lavorare in nero in un ristorante di Montecosaro, e per questo adesso il titolare dovrà pagare una maxi multa. Nel mirino dei finanzieri della Compagnia di Civitanova è finita una attività che opera nel settore di "bar ed esercizi simili senza cucina".

Le indagini, avviate dalle fiamme gialle civitanovesi, guidate dal capitano Francesco Magliocco, e proseguite, poi, con la costante collaborazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, hanno permesso di rilevare che l’attività in questione aveva impiegato sette lavoratori, tutti giovani, alcuni dei quali studenti, per i quali però non risultavano essere state trasmesse le previste comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego. Dunque per il titolare dell’attività, un italiano, sono scattate le sanzioni per un totale di oltre 13.600 euro. Al termine delle indagini, inoltre, il ristoratore è stato segnalato all’Ispettorato territoriale del lavoro di zona.

Infine, i finanzieri hanno richiesto all’ente di adottare nei confronti dell’attività controllata un provvedimento di sospensione: al momento delle verifiche, infatti, il numero di lavoratori irregolari era pari ad almeno il 10 per cento della forza lavoro complessiva.

L’operazione delle fiamme gialle testimonia l’impegno a contrastare il lavoro irregolare, una pratica scorretta che mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati e non adeguatamente tutelati, e consente una competizione sleale con le imprese che, invece, operano nel rispetto delle regole.

I controlli su tale fronte dunque da parte delle fiamme gialle proseguiranno.

Chiara Marinelli