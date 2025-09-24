Sette lavoratori irregolari nel ristorante, scatta la maxi multa

Civitanova, 24 settembre 2025 - I militari della Compagnia di Civitanova hanno individuato sette lavoratori irregolari in un’attività di ristorazione. Il titolare della ditta, segnalato all’Ispettorato territoriale del lavoro, è stato destinatario di sanzioni per oltre 13.600 euro. I finanzieri hanno approfondito la posizione di una ditta individuale, operante nel settore di “bar e esercizi simili senza cucina”, connotata, secondo le Fiamme Gialle, da rilevanti indici di pericolosità fiscale desunti dall’attività d’intelligence attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati. Le indagini, proseguite con la costante collaborazione dell’Ispettorato del lavoro di Macerata, hanno permesso di rilevare che l’esercizio aveva impiegato sette lavoratori per i quali non risultavano essere state trasmesse le previste comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l’impiego. Il risultato: sanzioni per oltre 13.600 euro. Pertanto, all’esito delle indagini esperite, il titolare della ditta controllata è stato segnalato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro. Inoltre i militari hanno richiesto a quest’ultimo ente di adottare nei confronti dell’impresa un provvedimento di sospensione dell’attività, essendo stati rinvenuti, all’atto dell’accesso, un numero di lavoratori irregolari pari ad almeno il 10% della forza lavoro complessiva. “Il lavoro nero e irregolare è una piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste”, ricorda la Guardia di finanza. L’operazione di servizio si inserisce infatti nel quadro delle linee strategiche dell’azione delle forze dell’ordine volte a rafforzare la lotta alle forme di imprenditoria irregolare nel rispetto di chi opera sul mercato, legalmente, in regime di concorrenza nonché a salvaguardare le entrate fiscali. Continuano quindi i controlli su tutto il territorio, dalla fascia costiera all’entroterra, per contrastare questo fenomeno. In estate ad esempio i finanzieri della tenenza di Camerino avevano scoperto un dipendente di una ditta individuale che, mentre era in malattia, svolgeva l’attività irregolare di giardiniere. Per di più con un minorenne.