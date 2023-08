Sette locali multati e uno chiuso: il caldo Ferragosto della polizia

Sette locali sanzionati e uno chiuso, otto patenti ritirate, tre persone denunciate e 48 multate. Questo il bilancio dei controlli svolti durante i giorni di Ferragosto dalla polizia lungo tutta la fascia costiera. Gli agenti si sono mossi in auto, in moto, per intervenire in maniera più tempestiva in caso di necessità, e anche in elicottero. Il Reparto volo di Pescara ha infatti monitorato dall’alto la provincia, allo scopo in particolare di segnalare criticità nella circolazione stradale. Nei giorni scorsi la polizia amministrativa della questura ha svolto controlli lungo le località costiere e in particolare a Civitanova, dove sono stati ispezionati 14 esercizi tra bar, ristoranti, locali notturni e chalet. In sette casi sono state rilevate irregolarità, ad esempio in materia di tenuta dei documenti, sanzionate in via amministrativa. In un caso invece, una violazione più grave ha fatto partire la procedura per la sospensione della licenza. La polizia stradale a Ferragosto ha denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza, elevato 46 contravvenzioni e ritirato otto patenti. L’attività della Polstrada continuerà nelle prossime settimane per garantire sull’A14 e le strade più trafficate la vigilanza e la sicurezza, anche attraverso specifici servizi con etilometro e autovelox. Durante i servizi di Ferragosto, sono stati sottoposti a controllo 140 veicoli e identificate 271 persone. Nei servizi straordinari disposti per il periodo clou dell’estate, particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi destinati a ricevere un elevato numero di persone, i locali di intrattenimento e i luoghi di ritrovo più frequentati da residenti e turisti. I controlli si sono svolti soprattutto durante le ore notturne quando, a seguito della presenza dei moltissimi giovani, possono verificarsi episodi di violenza legati soprattutto all’abuso di alcool, nonché reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione della questura è stata pianificata anche a seguito delle determinazioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.