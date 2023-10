"Sette mesi per un esame che va fatto entro tre"

Sette mesi per Macerata, un anno per Ancona. Questo il calendario delle liste di attesa per una 65enne che non può aspettare tanto. Soffre di una patologia cardiaca, l’ultima visita e gli ultimi esami fatti a settembre hanno rilevato valori del colesterolo molto alti quindi, su consiglio del suo medico, al massimo tra tre mesi dovrà sottoporsi a nuovi esami diagnostici, in particolare a elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. Ieri Gina Sebastiani si è presentata allo sportello Cup dell’ospedale di Civitanova Alta e le opzioni che le hanno prospettato sono state l’ospedale di Macerata a maggio 2024 o Ancona nel settembre del 2024. "Ma io non posso aspettare così tanto – spiega – rischio l’infarto e il mio medico è stato chiaro, la visita va fatta al massimo entro tre mesi". Allo sportello però le chiariscono che non c’è una data libera entro dicembre o gennaio. L’attesa è di sette mesi per Macerata, quasi un anno per Ancona e altre destinazioni alla 65enne sono precluse. "Sono sola – spiega – e per spostarmi sono costretta ad affidarmi a treni ed autobus. Ecco perché ho chiesto all’operatore di valutare Macerata e Ancona per prime, oppure e Fermo, ma non ci sono date. Mi hanno proposto Amandola, Fano ma come ci arrivo? Non so nemmeno dove stanno questi posti".

Il problema è quello delle liste d’attesa infinite nella sanità, di un sistema che nelle Marche non riesce più a dare risposte tempestive a chi sta male e ha bisogno di esami diagnostici. Sullo sfondo l’opzione del privato, dove attesa non c’è perché basta aprire il portafoglio. "Non posso - ammette - permettermelo. Ho un reddito che non supera gli 800 euro al mese e, di questi, 320 euro mi arrivano dalla pensione di invalidità. Vivo in una casa popolare e pago 265 euro al mese di affitto. Mi dite come faccio a permettermi una visita con l’elettrocardiogramma che dal privato mi costa 180 euro?". Ha provato a cercare una soluzione anche confrontandosi con il suo medico di famiglia "ma non mi può aiutare – confessa – nemmeno con una prescrizione urgente perché non ho bisogno di fare esami subito, ne ho bisogno tra tre mesi. Se questa è la situazione faccio in tempo a morire prima di trovare posto per fare un elettrocardiogramma o una visita cardiologica oppure mi rivolgo al privato e poi mando il conto al presidente Acquaroli perché non ho i soldi. Sono arrabbiata ed è intollerabile che la sanità pubblica non riesca a dare risposte a chi sta male".