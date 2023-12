Sette milioni per il santuario: "Torna alla sua antica bellezza"

Finanziata la ricostruzione del santuario dei Frati Francescani del Santissimo Crocifisso a Treia. Con una lettera dell’ufficio speciale per la Ricostruzione, il sindaco Franco Capponi ha ricevuto l’ufficialità dell’importo di oltre sette milioni per i lavori della struttura gravemente danneggiata e inagibile dal terremoto del 2016. Si tratta di un luogo estremamente caro ai treiesi e non solo e che ha una grande rilevanza da un punto di vista storico.

"Le funzioni religiose del convento nel 2017 sono state trasferite in una nuova struttura temporanea in legno – ha spiegato il primo cittadino –. È stato un piccolo miracolo realizzato in tre mesi, quando si era ancora in piena emergenza. Oggi, sappiamo che i lavori di ricostruzione sono stati finanziati e ci restituiranno il convento nella sua originaria bellezza mentre aspettiamo il finanziamento e l’approvazione del progetto esecutivo della bellissima chiesa. Se il tutto si concludesse entro fine anno rappresenterebbero davvero uno dei più bei regali che potremmo desiderare per questo Natale". Saranno effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico. L’intero complesso è costituito dal convento dei frati francescani e dalle sale dei servizi e per le attività religiose e sociali di cui il convento è ricchissimo. L’impianto originario del convento, a pianta quadrata e su due livelli, sorge nel 1697 su un primitivo nucleo di alcune camere poste a fianco del santuario. L’aspetto odierno è tuttavia frutto di una successiva sopraelevazione risalente al 1924 e alcuni ampliamenti. L’intero fabbricato sorge sulle rovine dell’antico insediamento pre-romano di Trea. Il progetto di recupero prevede anche il restauro degli intonaci antichi, oltre i necessari interventi di miglioramento sismico ed altri lavori aggiunti per il superamento delle barriere architettoniche.