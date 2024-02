Sette posti e due progetti per il servizio civile

C’è tempo fino al 15 febbraio (alle 14) per presentare la domanda per partecipare al servizio civile. Sono sette i posti disponibili all’interno del Comune: due per il progetto "Giovani attivi 2024" nell’ufficio Segreteria e Servizi sociali, uno per il progetto "Musei connessi", due posti per il progetto "Conoscere, prevenire, proteggere 2024" nell’ufficio Lavori pubblici e urbanistica e due posti per il progetto "Young 24", uno nell’ufficio Servizi sociali e uno all’asilo nido "Raggio di sole". Possono presentare la domanda i giovani che hanno tra i 18 e i 28 anni, che non abbiano riportato condanne e che abbiano la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché soggiornanti regolarmente in Italia. Ai volontari spetta un assegno di servizio civile mensile di 507,30 euro. Per candidarsi al servizio civile è necessario possedere lo Spid e presentare la domanda in modalità telematica. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo www.serviziocivile.org. Per informazioni scrivere all’indirizzo mail serviziocivile@buttari.it o, in alternativa, chiamare o mandare un messaggio al numero 351.5833477.