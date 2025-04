Sette telecamere in arrivo ai Cappuccini Vecchi

Nuove telecamere di videosorveglianza in arrivo per via Cappuccini Vecchi a Corridonia, con l’obiettivo di contrastare e prevenire episodi criminali. L’area residenziale, nella periferia di Corridonia, soprattutto l’anno passato era finita nel mirino di topi d’appartamento che avevano tentato a più riprese di mettere a segno i furti nelle abitazioni. Molte furono le segnalazioni da parte degli abitanti, che si trovarono a fare i conti con serrature dei portoni e finestre forzate, o recinzioni tagliate. In più i malviventi approfittavano anche delle vie di fuga favorite dalla vegetazione circostante.

"La giunta ha deliberato l’implementazione della videosorveglianza nel quartiere Cappuccini Vecchi – ha annunciato la sindaca Giuliana Giampaoli –, zona fino a ora sprovvista di sistemi di videocontrollo. Si installeranno 7 telecamere posizionate in punti strategici, che potranno permettere, in caso di necessità, di verificare, ricostruire e tracciare spostamenti sospetti in tutta l’area del quartiere".

Il tema era particolarmente sentito da parte dei residenti del quartiere. Tant’è che lo scorso ottobre l’amministrazione comunale si era attivata promuovendo un incontro divulgativo concentrato sulle modalità di attivazione del sistema di controllo del vicinato. In meno di un mese, proprio dai cittadini della zona Cappuccini Vecchi erano pervenute oltre 20 domande di adesione, un iniziativa fruttuosa che ora sarà consolidata con l’istallazione di telecamere. "Una misura ulteriore per il controllo del territorio – ha sottolineato ancora il primo cittadino – dopo che negli ultimi mesi dello scorso anno, grazie alla partecipazione di numerosi residenti, si è attivato il controllo del vicinato. Strumenti, collaborazione e attenzione possono fare la differenza".

