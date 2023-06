Settecento posti per rifugiati Provincia in cerca di strutture

di Franco Veroli

Su incarico della prefettura, la Provincia di Macerata, in qualità di Stazione unica appaltante (Sua) affiderà, attraverso tre distinte procedure aperte di rilevanza comunitaria, i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria) e la gestione dei servizi connessi, da espletarsi nelle strutture dislocate nel territorio della provincia. L’affidamento, per procedere al quale la prefettura ha approvato i relativi elaborati progettuali, è per la durata di un anno, esattamente dal primo agosto 2023 al 31 luglio 2024, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno e proroga tecnica. Per ciascuna procedura di gara è previsto che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della migliore qualità, e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le tre gare sono specifiche e diversificate a seconda delle diverse tipologie di struttura di accoglienza per un numero complessivo di 700 posti: 200 posti per la tipologia "singole unità abitative, massimo 50 posti"; 300 posti per tipologia "centri di accoglienza fino a 50 posti"; 200 posti per tipologia "centri di accoglienza da 51 a 100 posti". Il valore complessivo stimato (comprensivo di rinnovo e proroghe) delle gare è di 6,7 milioni. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito in venti giorni dalla pubblicazione del bando. Va sottolineato che lo status di rifugiato permette di tutelare le persone vittime di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o per essere appartenenti a determinati gruppi sociali. La protezione sussidiaria riguarda chi, pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, viene protetto poiché se ritornasse nel Paese di origine andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. La determina dirigenziale della Provincia è stata pubblicata martedì, 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato. I dati, del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, aggiornati al 15 giugno 2023, diffusi dalla Cgil, dicono che nelle Marche sono 3.766 i rifugiati, 2.447 nei centri di accoglienza e 1.319 nei centri Sai (Servizi accoglienza e integrazione). La percentuale di migranti in accoglienza su base regionale è pari solo al 3% del totale di quelli presenti sul territorio nazionale. "Bisogna aprire canali sicuri e legali di ingresso in Europa e istituire quanto prima una missione europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, per evitare il ripetersi di stragi, che si susseguono in una clima di indifferenza crescente", evidenzia Rossella Marinucci della segreteria regionale Cgil, con chiaro riferimento a quanto accaduto pochi giorni fa nelle acque della Grecia. "Le emozioni – conclude – passano sempre più velocemente, e noi abbiamo la responsabilità morale, culturale e sociale di praticare una vera accoglienza. Come regione, possiamo e dobbiamo fare di più".