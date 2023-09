Settembre Musicale Montecosarese: domenica parte l'organista Rojero

Settembre Musicale Montecosarese, questa domenica inizierà la 34a edizione della rassegna di musica classica organizzata dalla corale Santa Cecilia, dal comitato Giovani Allegri e dal blog Montecorriere, con il patrocino del Comune di Montecosaro. Primo concerto domenica pomeriggio con protagonista il prestigioso organo Callido della chiesa di Sant’Agostino, suonato dal famoso organista messicano Felipe Adrian Rojero, con interventi della corale Santa Cecilia di Montecosaro. Il secondo concerto, domenica 17, sarà dedicato alla musica del cinema: sempre nella chiesa di Sant’Agostino si esibiscono i fiati del Nino Rota Quintet sulle note delle più famose colonne sonore di indimenticabili film. Nel concerto in programma sabato 23 settembre, al teatro delle Logge, abbinamento fra due strumenti con sonorità distinte: il sassofono e la fisarmonica, suonati rispettivamente da Massimo Mazzoni e Christian Riganelli, che eseguiranno musiche di varie epoche e culture: da Bach alla musica da film, passando per la musica popolare, il tango, il Klezmer. Il Settembre Musicale Montecosarese terminerà con una maestosa Rassegna Corale che si terrà nella chiesa di Sant’Agostino nella serata di sabato 30 settembre. Ad esibirsi, oltre alla locale Corale Santa Cecilia, ci saranno la corale Cesare Celsi di Piane di Falerone e la corale Beata Assunta di Force. Dal direttore artistico Giorgio Quattrini un riconoscimento a collaboratori e organizzatori. "Doveroso – dice – fare dei ringraziamenti anticipati alla presentatrice Maria Tiziana Pepi, al fotografo Marco Castignani e a tutti i collaboratori. Inoltre al Banco Marchigiano, sponsor storico della manifestazione. e all’amministrazione del Comune di Montecosaro per il sostegno economico e morale, senza i quali sarebbe impossibile organizzare questo importante evento".