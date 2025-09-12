Settembre Musicale, quattro concerti da non perdere

Tutto pronto per la 36ª edizione del "Settembre Musicale Montecosarese", rassegna di musica classica organizzata dalla corale Santa Cecilia, dal comitato Giovani Allegri e dal blog Montecorriere, con contributo e patrocinio del Comune.

Il primo concerto, dal titolo "La magia del Callido" e organizzato in collaborazione con il festival Terra d’Organi Antichi, si terrà domani alle 21.15 nella chiesa di Sant’Agostino. L’organista Stefano Pellini farà ascoltare le impressionanti sonorità del Callido, sia da solo, che accompagnando la profonda voce del basso Lorenzo Barbieri.

Il secondo concerto, sempre a Sant’Agostino, sarà dedicato a Giovanni Battista Pergolesi sabato 20 alle 21.15: il soprano Annarosa Agostini, il contralto Loredana Giacobbi e la corale Daltrocanto di Montecosaro, accompagnati all’organo da Sauro Argalia, eseguiranno il famosissimo Stabat Mater. Domenica 21 alle 16.45 per la prima volta nella sua storia, il Settembre Musicale Montecosarese effettuerà un suo concerto al di fuori del centro storico, nella chiesa S. Maria a Pie’ di Chienti, per renderle omaggio per i suoi 900 anni. Il titolo dell’evento è "Mater Jubilaei - Concerto per l’Annunziata" perché l’importantissima ricorrenza coincide con la sua assegnazione del ruolo di chiesa Giubilare.

L’ultimo concerto sarà sabato 27 alle 21.15, a Sant’Agostino: una rassegna di cori polifonici in memoria di don Giovanni Perugini, che ha creato e portato avanti per molti anni il Settembre Musicale e le corali Santa Cecilia di Montecosaro e Monte San Giusto. Oltre a queste due corali, partecipano il coro Crux Fidelis di Francavilla d’Ete e i Pueri Cantores Santo Stefano di Monte San Giusto.

"Ogni edizione del Settembre Musicale Montecosarese – dichiara il direttore artistico Giorgio Quattrini – rappresenta un momento di crescita e di rinnovata passione, capace di riunire artisti, pubblico e territorio in un unico grande abbraccio musicale".