Settemila presenze: ottima la prima edizione di ’Mielamente’

Oltre 7mila le presenze in tre giorni, 800mila utenti raggiunti sui social, quasi 5mila interazioni, 12 eventi collaterali, oltre ai mercatini. Questi i numeri della prima edizione di "Mielamente", la nuova formula di Apimarche spostata da agosto a dicembre. "Eravamo fermamente convinti che fosse necessario valorizzare quella che è la manifestazione legata al miele più antica delle Marche e ci siamo riusciti – ha detto il sindaco Rolando Pecora –. Abbiamo avuto espositori da Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria oltre che da tutte le Marche. Il cambiamento si è visto. Grazie alla tensostruttura, riscaldata e trasparente, che ha coperto tutta la piazza siamo riusciti a garantire la piena fruibilità di tutti gli stand. Il laboratorio per piccoli Apicoltori ha riscosso un grande successo ed è stato molto partecipato. Il "Ristorante del buon miele", gestito dalla Pro loco, con proposte davvero gustose e nuove ha funzionato alla perfezione registrando un sold out sia a pranzo che a cena ed è doveroso un ringraziamento a tutti i volontari che instancabilmente hanno lavorato alla buona riuscita di Apimarche, nonché a tutti coloro che hanno collaborato per mesi a questo evento".