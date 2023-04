"Settempeda, un vivaio in forte crescita"

La Settempeda è una scuola calcistica in crescita che accompagna nello sviluppo psico-fisico molti alunni dell’istituto Padre Tacchi Venturi, ecco perché abbiamo deciso di intervistarne la segretaria Laura Ciciliani e Carlo Sparapassi, dirigente del settore giovanile.

Quale è la situazione sportiva della Settempeda?

Ciciliani: "È molto buona, ma ovviamente non si smette mai di migliorare. La prima squadra milita in Prima categoria, il settore giovanile è in crescita ed abbiamo tutte le categorie dai piccoli amici agli allievi. Dalla stagione 20212022 abbiamo riacquisito il titolo scuola calcio Figc".

Come ti sei sentito quando ti hanno nominato dirigente del settore giovanile? E quali caratteristiche deve avere chi ricopre questo ruolo?

Sparapassi: "Sono stato molto orgoglioso che abbiano scelto me, ma anche consapevole dell’importanza del lavoro da svolgere".

Quali progetti vorrebbe realizzare la Settempeda?

Sparapassi: "Ne abbiamo molti. Innanzitutto vorremmo far crescere la scuola calcio, migliorare gli impianti come rifare il campo sintetico che è molto rovinato. Vorremmo anche ampliare il campo estivo facendo crescere i ragazzi che fino a "ieri" erano i protagonisti in campo, desideriamo anche collaborare con altre società del territorio".

Come si preparano i progetti, ad esempio il campo estivo?

Sparapassi: "Mesi prima con il consenso del presidente e una riunione tra i tecnici per organizzarsi, si cerca anche l’apporto dei genitori. La pubblicità viene fatta attraverso i social o con volantini per coinvolgere tutti".

Nel 2024 la società compirà 100 anni, l’avvicinamento a questo evento è già partito con una serata al Teatro Italia ideata dall’instancabile Gabriele Cipolletta dedicata alla storia della società biancorossa.

Riccardo Chiodi, Diego Corvini, Tommaso Massacci Classe III A