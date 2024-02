Settempedana, ok ai lavori tra le gallerie

Importanti novità a Pioraco per le grandi opere pubbliche di competenza dell’Anas: sono infatti in procinto di iniziare i lavori per la messa in sicurezza della statale settempedana 361, tratto compreso tra la galleria della Cartiera e la galleria Scoglio del Paradiso.

"La strada 361 rappresenta l’unica via di accesso alle nostre zone – ha dichiarato il sindaco, Matteo Cicconi – e la sua chiusura seguita alla caduta massi dell’autunno 2021 ha determinato un blocco totale delle stesse, con tutti i disagi che ne sono seguiti. Ciò evidenzia una volta di più quanto il nostro territorio sia fragile e quanto vada preservato con i dovuti lavori. Ringrazio l’Anas per la sensibilità verso le nostre zone e per la celerità con cui farà ripartire i lavori. Ringrazio inoltre i cittadini, ai quali chiedo di portare pazienza durante l’esecuzione di queste fondamentali opere di manutenzione".

La strada 361 sarà chiusa con senso unico alternato con impianto semaforico; salvo che per i mezzi di soccorso, sarà chiusa in entrambi i sensi nelle ore notturne che verranno prontamente comunicate. Sempre per quanto concerne le grandi opere gestite dall’Anas, è in fase di approvazione il progetto definitivo per il rifacimento di ponte Cannaro mentre è in corso la progettazione per il rifacimento del nuovo ponte Marmone.