Settimana bianca per gli studenti. Dal Fermi alle piste trentine di Folgarida

Settimana bianca per le classi prime della secondaria dell’istituto comprensivo Enrico Fermi di Macerata, a Folgarida (Trento), con il progetto "Chi vuol esser lieto scia". Le insegnanti accompagnatrici sono state Elfrida Luchetti, Emanuela Sperandio e Nathalie Pavone. "Grazie di cuore per questa splendida avventura – è il commento di una studentessa, Giuditta -, soprattutto per aver provato l’emozione del vento in faccia…la velocità sugli sci e la leggerezza della neve". Docenti e alunni ringraziano i maestri della Fisi (Federazione italiana sport invernali), il comprensorio Folgarida, Scuola azzurra e l’Hotel Kapriol per aver reso possibile tutto ciò. "La scuola Enrico Fermi – dichiarano dall’istituto – da anni offre tante opportunità formative e fa crescere a 360 gradi gli alunni".