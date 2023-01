Settimana corta a scuola, i genitori pro: "Il dissenso è solo di pochi"

Settimana corta alle elementari San Giovanni Bosco (istituto Via Regina Elena) a partire dal prossimo anno scolastico, dopo l’altolà dei genitori contrari al nuovo modulo, si muove il fronte del sì. "In realtà, il dissenso è stato espresso soltanto da alcuni genitori, circoscritto a un paio di classi". Ad intervenire sul tema sono due rappresentanti di classe, Assuntina Avallone e Daniela Ciccolini: "Non deve passare – sottolineano – il messaggio che questa decisione abbia creato una grande ostilità. Saranno forse una decina le famiglie che si sono opposte. Peraltro, le ragioni che hanno portato a questa scelta sono state spiegate durante il Consiglio interclasse che si è tenuto con tutte le maestre della Don Bosco e anche della Don Milani, con la dirigente dell’istituto e tutte le rappresentanti, quindi in realtà anche se alcuni aspetti del progetto non erano ancora definiti, sono state illustrate a tutti i rappresentanti di classe le ragioni che avevano indotto a valutare la settimana corta". Una novità, quella della scuola aperta solo dal lunedì al venerdì e dalle 8.05 alle 13.30, che sta creando problemi. Le famiglie contrarie non ci stanno a doversi organizzare, anche con i costi in più derivanti dalla necessità di assumere eventuali baby sitter per quei genitori che il sabato lavorano, per recepire una opzione che nel piano formativo scolastico non esisteva al momento in cui hanno iscritto i figli. Un dissenso che emerge dal voto del Consiglio di istituto che il 19 dicembre ha esaminato e votato la proposta della settimana breve, passata con 7 sì, 6 no e 5 astenuti, come raccontato ieri, sempre su queste colonne, dalle famiglie per il no alla settimana corta. "Forse – osservano ancora Avallone e Ciccolini – è mancato un confronto più approfondito, ma il progetto è stato illustrato e spiegato dalle docenti, al punto che anche molti di quelli che paventavano problemi lavorativi alla fine hanno detto che si sarebbero adattati". Il voto del 19 dicembre istituisce la settimana corta solo alla Don Bosco. Le famiglie contrarie non hanno gettato la spugna e vogliono far valere il principio del rispetto del ‘contratto’ stipulato con la scuola al momento dell’iscrizione, quando l’opzione della scuola chiusa il sabato non era all’orizzonte.

(foto d’archivio)

Lorena Cellini