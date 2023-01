Settimana corta alle elementari, i genitori: "Siamo contrari alla scelta"

Contro la settimana corta alle elementari rivolta dei genitori nei plessi San Giovanni Bosco e Don Milani, entrambi parte dell’istituto di Via Regina Elena. La novità entrerà in vigore il prossimo anno, impattando su abitudini e bilanci familiari. Sono molte le obiezioni e tra queste la difficoltà per i più piccoli di stare in classe per sei ore consecutive cinque giorni la settimana – dalle 8.05 alle 13.30 –, ma anche la maggiore spesa per chi dovrà, dove non ci siano nonni a supporto, assumere baby sitter a cui affidare i figli se la scuola chiuderà il venerdì. La modifica è stata deliberata dal Consiglio di istituto il 19 dicembre, voto interpretato dalle famiglie come la violazione di un patto stipulato con la scuola all’atto dell’iscrizione, quando la settimana corta non era opzione contenuta nel piano dell’offerta formativa. Un sondaggio interno alle classi ha fatto peraltro emergere una robusta maggioranza contraria alle modifiche per il 202324 e, in apertura del Consiglio di istituto che un mese fa ha varato la nuova articolazione oraria, la dirigente del Regina Elena ha fatto presenti i problemi che stavano emergendo e la contrarietà di molti genitori. Tuttavia è andata al voto la proposta dei docenti, favorevoli alla settimana corta con motivazioni che attingono a una più razionale gestione del personale scolastico, una più efficiente organizzazione della didattica, all’opportunità di dare agli scolari una pausa settimanale di due giorni, al risparmio energetico derivante dalla chiusura del sabato. Alla San Giovanni Bosco 7 i favorevoli, 6 i contrari, 5 le astensioni e dal prossimo anno si lavorerà con la settimana corta: dal lunedì al venerdì i bimbi andranno in classe dalle 8.05 alle 13.30. Invece alla Don Milani (11 favorevoli e zero contrari) niente settimana corta, ma orario uniformato a 29 ore settimanali; dalle 8.05 alle 13.05 dal lunedì al venerdì e dalle 8.05 alle 12.05 il sabato. I genitori che si oppongono alla nuova articolazione oraria chiedono "su che base il Consiglio ha votato, considerando la contrarietà di tanti di noi e senza che nessuno ci abbia mai illustrato con chiarezza quali siano, per i nostri figli, i vantaggi della settimana corta dal punto di vista educativo". Non considerano chiusa la partita e intendono far valere, anche giuridicamente, "il principio che modifiche diverse dal piano formativo offerto all’atto dell’iscrizione dei nostri bimbi rappresentano un tradimento del contratto stipulato tra famiglie e scuola". (foto d’archivio)

Lorena Cellini