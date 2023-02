Settimana culturale, il rettore Pettinari al Galilei

Si è conclusa la settimana culturale del liceo scientifico "Galilei" di Macerata, organizzata dai rappresentanti di istituto Maria Celeste Ercoli, Nicole Pietrella, Giovanni Paolo Perricciolo, Erica Tsopgni, sostenuti da numerosi docenti che hanno affiancato gli studenti nell’organizzazione dei vari corsi previsti per una settimana di approfondimento culturale. In particolare, la professoressa Francesca Venusto, con la collaborazione delle colleghe Maria Cristina Tarquini e Lina Bassi, e tutti i professori hanno tenuto corsi di approfondimento coinvolgendo docenti del mondo universitario, per interessanti lezioni su varie tematiche. Sono stati coinvolti circa 900 studenti.

Grande successo per l’incontro con il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari. Tema dell’intervento: "Da Lucrezio a Natta, un meraviglioso viaggio nella storia della scienza tra letteratura e arte", con la proiezione di slides efficaci e utili a catturare l’attenzione anche visiva dei numerosi studenti, che hanno apprezzato la capacità del rettore di associare alle sue competenze di chimico anche le abilità in ambito letterario, costruendo un percorso d’arte e di cultura sulla base delle osservazioni delle proprietà chimiche della materia.

re. ma.