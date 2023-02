Settimana culturale per i ragazzi dell’Ite

Settimana bianca e settimana culturale per gli studenti dell’Ite "Gentili". Sono stati 33 i ragazzi, dal primo al terzo anno, partiti per San Martino di Castrozza, accompagnati dai docenti Cinzia Cecchini, Rosella Ancillai e Marco Blunno per seguire lezioni di sci di livello principiante, intermedio e avanzato: un’occasione per fare esperienza in alta quota sulla neve in un clima di serenità e gioia. Nella settimana culturale, invece, è stata interrotta la didattica tradizionale per corsi di recupero e una serie di attività culturali e svago che hanno animato tutti gli ambienti dell’Ite. Si sono svolte lezioni di scacchi, bridge, reggaeton, giochi sportivi di gruppo, judo, art therapy, informatica, robotica, cineforum. Gli studenti hanno potuto incontrare la polizia per una cultura del rispetto delle leggi e della prevenzione dei pericoli grazie agli interventi del Capo Gabinetto della questura, Edoardo Polce, degli ispettori Claudio Tarulli e Stefano Ronconi, insieme all’agente Anna Laura Mogetta e al capitano della 114esima Squadriglia radar remota dell’Aeronautica Militare di Potenza Picena, Alessandro Grossi, accompagnato dal primo luogotenente Giancarlo Camilletti.