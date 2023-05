Settimana del libro: letture finali per tutti

"Leggere è uno dei gesti più antichi per imparare, viaggiare con la mente e rilassarsi". Per questo l’amministrazione di Mogliano, con la ProMogliano, ha organizzato "La settimana del libro", da giovedì a oggi, ispirandosi alla giornata mondiale del libro. "L’iniziativa, coordinata dalla Tana del Libro, si è articolata in più appuntamenti, dislocati in alcuni luoghi suggestivi del paese e indirizzati a differenti fasce di età", spiega l’ente. Giovedì, alla Rocca di Mogliano, è stata "Manga Mania!" con Daniele Giammarini della Fumetteria 42 di Tolentino; ieri al giardino di piazzale San Michele è stata la volta di "Juan Carrito: una vita da star" con la scrittrice Alessandra Peretti, che ha parlato dei suoi libri e di fauna selvatica. Questa mattina, alle 10.30, gran finale con "Un parco di libri!" al parco comunale: letture condivise per famiglie con bimbi 0-6 anni a cura della Tana del Libro e dei volontari Nati per leggere.