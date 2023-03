Settimana dell’inclusione Incontri, libri e laboratori L’Università racconta la bellezza della diversità

di Barbara Palombi

Al via la sesta edizione della "Settimana dell’inclusione", organizzata dall’Università con il patrocinio del Comune. Da lunedì 27, a domenica 2 aprile, un calendario ricco di appuntamenti dedicati al tema della disabilità, con importanti spunti di riflessione che arriveranno da convegni, laboratori tecnologici, presentazioni di libri e dibattiti. Si parte lunedì, alle 15, nella biblioteca d’ateneo, in piazza Oberdan, con la presentazione del libro di Davide Faraone "Con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia, l’autismo", a cui seguirà nell’auditorium della Mozzi Borgetti il dibattito "Tu sei disabile? Quattro chiacchere incluse". "Grazie a questa manifestazione l’Università celebra la bellezza della diversità – spiega il rettore John McCourt –, inserendola nel contesto sociale. Abbiamo coinvolto i cinque dipartimenti dell’ateneo con lezioni dedicate a questa tematica che non rappresenta un punto di arrivo ma, di partenza. Siamo orgogliosi dell’importanza che questo appuntamento ha raggiunto, non soltanto in ambito territoriale, ma nazionale. Grazie all’intervento di diversi professionisti che parteciperanno ad un apposito talk serale (in onda tutte le sere, dalle 20 alle 22, sulla web radio Unimc) e alle testimonianze di persone che, nonostante la loro condizione, vivono un’esistenza intensa e soddisfacente, offriremo delle argomentazioni importanti su questo tema". Si prosegue giovedì con la visita al Mudesc, mentre venerdì, alle 17, sempre al Polo Bertelli si svolgerà la presentazione del libro di Valentina Perniciaro "Ognuno ride a modo suo. Storia di un bambino irriverente e sbilenco". Domenica 2 aprile, nella "Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo", verrà presentato il libro di Paola Giosuè "Autistico a chi?". Sabato torna il "Premio Inclusione 3.0" al Polo Pantaleoni, una manifestazione che valorizza realtà nazionali ed internazionali che hanno creato progetti ad hoc sull’inclusività delle persone disabili. Verranno assegnati 25 premi di cui 8 riguardanti la sezione di inclusione nelle scuole, 15 per la sezione territori e 3 premi speciali, di cui uno sarà consegnato alla giovane Margherita Campanelli, affetta dalla sindrome di Down e da poco laureata in Scienze dell’Educazione.

Ospite speciale della maniferstazione, il ballerino marchigiano Ivan Cottini, che da anni lotta contro la sclerosi multipla. "È un appuntamento di grande risonanza – dice Natascia Mattucci, prorettrice al welfare dell’ateneo – che testimonia l’attività di lungo corso, da parte dell’Università, in ambito di ricerca, welfare e benessere, dedicati all’inclusione". "Siamo soddisfatti – conclude Carla Bufalini, responsabile del servizio disabilità e Dsa – di questa nuova edizione . Il concetto di inclusione non è un qualcosa di astratto e questo progetto fornisce una visione completa sul mondo della disabilità".