Settimana dell’inclusione, premiato Ivan Cottini

"Avete il bellissimo Sferisterio, spero di ballarci nei prossimi mesi". Così Ivan Cottini, il ballerino ascolano che usa la danza per "prendere a calci nel sedere la sclerosi multipla", sabato scorso, al Premio Inclusione 3.0. L’iniziativa è stata organizzata dall’Università di Macerata al culmine della Settimana dell’Inclusione, che ha animato la città e l’ateneo con decine di seminari, laboratori, incontri formativi e informativi. Il comitato scientifico ha assegnato 26 premi. Tre sono stati i "Premi Speciali" a realtà di spicco e storie di vita significative: oltre allo stesso Cottini, Margherita Campanelli (laureata magistrale Unimc ed educatrice con sindrome di Down) e l’impresa sociale "Con i bambini", impegnata nel contrasto della povertà educativa minorile. Sette premi sono andati alle scuole che hanno attivato progetti innovativi volti all’inclusione: tra queste l’Alberghiero di Cingoli, l’Iis di Macerata e l’Ipsia di Corridonia. Quattordici riconoscimenti per la sezione "Territori" sono andati a progetti innovativi di elevato impatto sociale, tra i quali in provincia di Macerata c’è "Seminiamo talenti" dell’Associazione Amici del Talento e Cooperativa Sociale il Talento di Morrovalle.