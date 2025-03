Settimana dell’inclusione: "Talk, laboratori e libri"

Accessibilità, pari opportunità e ricerca al centro della settima edizione della "Settimana dell’inclusione", organizzata da Unimc in collaborazione con la Società italiana di pedagogia speciale, In4In spin off di Unimc, il sostegno del progetto Pnrr Safina Vitality e il patrocinio del Comune. Da lunedì a sabato prossimo le aule dell’ateneo e gli spazi della città saranno animati da talk, laboratori e presentazioni di libri a tema inclusività e benessere.

Taglio del nastro lunedì alle 14.30 al polo Bertelli con la tavola rotonda "ProgettAzioni inclusive", alla presenza del rettore John McCourt e dei rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine. In contemporanea, e nei giorni seguenti, incontri a tema musica, disturbi dell’apprendimento e violenza di genere. Protagonista anche la ricerca accademica, con convegni su temi emergenti: dall’impatto delle microcredenziali sull’apprendimento digitale – in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle Università italiane Crui – alla disabilità sensoriale con la partecipazione di esperti del National Technical Institute for the Deaf e l’Università di Salamanca. Non mancheranno laboratori, esperienze immersive e performance artistiche, oltre alle presentazioni di libri a tema inclusione, ogni pomeriggio alle 18.30 in diretta streaming dal Socialab.

A concludere la rassegna, sabato prossimo, il premio Inclusione 3.0 con la consegna di 21 riconoscimenti speciali creati dal liceo artistico Cantalamessa di Macerata alle realtà che si distinguono per l’innovazione e l’impegno nel campo dell’inclusione sociale. A supporto degli eventi il Centro di ricerca in didattica, disabilità e inclusione dell’ateneo (TIncTec), il Museo della scuola e la casa editrice Eum; grafica del programma a opera dell’associazione di promozione sociale Ultrablu.

"È un momento molto significativo – afferma McCourt – che vuole abbracciare le diversità e promuovere le culture. Si tratta anche di un’occasione per diffondere i risultati della nostra ricerca, accogliendo realtà dal respiro internazionale". Un’edizione che "coinvolge le realtà territoriali: anche le associazioni aprono le loro porte con lezioni di teatro inclusivo e sport integrato", spiega Noemi Del Bianco, referente per l’inclusione e disabilità. "Quest’anno abbiamo realizzato un’area che si occupa di welfare e benessere", aggiunge la prorettrice Natascia Mattucci. "Queste iniziative – conclude il dg Domenico Panetta – ci fanno riflettere su come la diversità sia una risorsa". Programma completo su unimc.it/unimcforinclusion.