Settimana di formazione con Erasmus+. Tra i protagonisti la cooperativa Il Faro

Si è conclusa la settimana di formazione organizzata nell’ambito del programma Erasmus+, programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa, che ha visto la partecipazione della cooperativa sociale Il Faro. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione Alma (Academy liszt music art), insieme a delegazioni provenienti da Irlanda, Macedonia e Romania. "Questa settimana ad Hatay è stata un esempio straordinario di come l’Europa possa unirsi per promuovere l’educazione, la comprensione reciproca e la solidarietà – ha commentato Ilaria Gallucci, rappresentante de Il Faro per l’occasione e coordinatrice del Centro Orizzonte di Macerata –. È stato incredibile vedere professionisti e operatori provenienti da contesti diversi lavorare insieme con un obiettivo comune".