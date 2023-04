Settimana di visite gratuite per le donne

In occasione della Giornata nazionale sulla salute della donna il 22 aprile, la Fondazione Onda organizza, negli ospedali "bollini rosa", l’ottava edizione dell’(H)Open Week per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Gli ospedali di Macerata e Civitanova aderiscono all’iniziativa offrendo una settimana di servizi gratuiti: visite ed esami strumentali, consulenze multidisciplinari e colloqui. A Macerata, il 18 aprile, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, sono previste visite ginecologiche con ecografia (prenotarsi al numero 0733.2572393, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13). Mercoledì 19, invece, nel reparto di Dietologia e Nutrizione di Oncologia, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgeranno consulenze gratuite nutrizionali per le pazienti oncologiche. Giovedì 20 e venerdì 21, nel Servizio Sociale della direzione ospedaliera, dalle 9 alle 13, colloqui gratuiti con un assistente sociale per maternitàgravidanza difficile, malattia acuta o cronica e maltrattamento - codice rosa (prenotarsi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai numeri: 0733.2572458 o 331.1415051). A Civitanova lunedì 17, martedì 18 e giovedì 20, nel reparto di Radiologia, dalle 14.30 alle 17.30, saranno eseguite mammografie per donne tra 50 e 69 anni che non abbiano effettuato lo stesso esame negli ultimi due anni (prenotazione al numero 328.5938529, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30). Dal 17 al 21 aprile, dalle 9 alle 11, un professionista della Nutrizione fornirà informazioni sulla prevenzione primaria, promuovendo l’adozione di corrette abitudini alimentari e di uno stile di vita sano (prenotare almeno con un giorno di anticipo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al 0733.823521). Il 18, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, dalle 15 alle 19, saranno fornite consulenze uro-ginecologiche e per la riabilitazione del pavimento pelvico (prenotare allo 0733.823504, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12). Martedì 18 e mercoledì 19, nel reparto di Urologia, dalle 16 alle 18, saranno effettuate visite urologiche (prenotare allo 0733.823013, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12.30). Mercoledì 19, nell’ambulatorio proctologico del reparto di Chirurgia, dalle 18 alle 19.30, si svolgeranno visite proctologiche (prenotare allo 0733.823013, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30).