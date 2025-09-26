"Settimana intensa in vista del derby. Ma servono anche calma e serenità"

"Settimana molto intensa e positiva, abbiamo lavorato sereni e leggeri per preparare bene il derby". Parla così Filippo Marricchi, portiere del Tolentino, in vista del derby contro la Civitanovese. Ritornato a Tolentino dopo qualche stagione, Marricchi si è subito calato nella nuova realtà da protagonista e titolare a difendere i pali della porta cremisi. "Per me – dice il giocatore – è stato un grande orgoglio tornare al "Della Vittoria", ringrazio il diesse Crocetti e l’allenatore per la scelta ricaduta su di me, perché sono sicuro di poter dare tanto alla causa, di aiutare una società e una piazza che ha obiettivi importanti. Mi sto trovando splendidamente con tutti i calciatori, – parla entusiasta il portiere – perché sono stato accolto benissimo. L’allenatore e il suo staff sono preparati e mettono a disposizione la loro esperienza per farci migliorare e li ringrazio". Il derby di domenica, infatti, nasconde insidie contro una Civitanovese sempre pericolosa contro ogni avversario. Per gli uomini di Passarini è importante tornare a far punti dopo il ko di Urbino, e il match di domenica potrebbe essere chiave. "L’allenatore – dice il numero uno del Tolentino – ci ha trasmetto molta serenità e calma in questi giorni. Una partita non pregiudica in alcun modo nessun obiettivo".