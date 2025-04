Settimana santa, al via le celebrazioni

Si aprono questa sera le celebrazioni della Settimana Santa con uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati: la Via Crucis lungo il viale del Colle dell’Infinito, guidata dal vescovo Nazareno Marconi. I fedeli si ritroveranno alle 21 nella chiesetta di Santa Maria in Montemorello, di fronte alla casa natale di Giacomo Leopardi. Da lì prenderà il via il cammino che, attraversando il Colle, condurrà simbolicamente fino al Golgota, ripercorrendo le tappe della Passione di Cristo. Come da tradizione, i riti religiosi si concentreranno nella chiesa di San Vito. Normalmente chiusa al culto, la chiesa viene riaperta proprio in occasione delle celebrazioni pasquali, a sottolinearne il valore liturgico e simbolico.

Il calendario prevede per domenica, giorno delle Palme, la processione che partirà alle 10,15 dalla chiesa giubilare di San Domenico per fare tappa a quella di Sant’Agostino e terminare in quella di Santa Maria in Montemorello. Particolarmente intensa sarà la giornata del Venerdì Santo: alle 13.30, nella chiesa di San Vito, si terrà la cerimonia delle "tre ore" in memoria dell’agonia di Cristo sulla croce: le meditazioni saranno tenute da padre Ferdinando Campana. In serata, alle 20, partirà la tradizionale processione del Cristo morto, che toccherà i luoghi simbolici della città: dalla chiesa di San Vito, passando davanti all’ospedale, si snoderà lungo Porta Marina e via Falleroni, per poi fare ritorno a piazzale San Vito. Un appuntamento, quello della settimana santa recanatese, che unisce fede, storia e comunità in uno dei momenti più intensi dell’anno liturgico.